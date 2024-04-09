Александр Моор доложил о подготовке к борьбе с паводком Владимиру Путину

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил о подготовке к борьбе с паводком в регионе президенту России Владимиру Путину. Во время телефонного разговора глава государства отметил необходимость принятия заблаговременных мер.

В Тюменской области подготовка к паводку была начата заранее, сообщил глава региона. Во время командно-штабных учений отработали возможные чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой. Численность группировки по реагированию составляет более 12 тысяч человек. В случае ЧС в регионе готовы задействовать свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.

«Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле», – доложил Александр Моор.

В Тюмени с начала апреля стоит плюсовая температура. Чтобы избежать резкого подъема воды, волонтеры пропиливают полосу поперек реки Туры и убирают лед. Для предотвращения паводков на реке поставили две баржи в районе водозабора ТЭЦ-1. Судна создали необходимый подпор.

В Ишиме расчистят береговую линию и русло местной реки Мергеньки. Целью расчистки является предотвращение прихода паводковых вод и последующего затопления ближайших к берегу территорий города. Также очистка русла увеличит пропускную способность водного потока в целом. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который проведет запланированные работы.