Для детей с РАС в Тюмени открывают второй «Дом совы»

В тюменском Областном реабилитационном центре «Родник» в апреле появится второй «Дом совы». Это зал ссистемой сенсорных тренажеров, направленных на стимуляцию органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем.

В 2018 году в центре «Родник» появился первый «Дом совы», использующий один из наиболее востребованных и эффективных методов реабилитации. Все снаряды в «Доме совы» подвешены в воздухе, а новая площадка будет дополнительно оборудована соволентой и большим тоннелем.

Основные посетители реабилитационного пространства – дети с расстройствами аутистического спектра. «Дом совы» также рекомендован при проблемах двигательной системы, моторной неловкости, ДЦП легкой формы, задержках развития, нарушениях навыков общения и др. В специально организованной терапевтической среде маленькие пациенты получают строго дозированную и четко построенную специфическую тренировку нарушенных функций.

По словам специалистов, в процессе сенсорно-интегративной терапии мозг интерпретирует сигналы от всех рецепторов, что тренирует вестибулярный аппарат, развивает координацию, равновесие, тактильное восприятие, одновременно нагружает слух и зрение. «Дом совы» позволяет детям восполнять дефицит сенсорного опыта, познавать мир с помощью своего тела.