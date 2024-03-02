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​Диана Гурцкая оценила развитие инклюзивной культуры в Тюменской области

Тюмень посетила народная артистка РФ Диана Гурцкая

​Диана Гурцкая оценила развитие инклюзивной культуры в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Тюмень с рабочим визитом посетила народная артистка РФ, общественный деятель Диана Гурцкая. О визите рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Принимая участие в форуме «Семейное здоровье», организованном региональным отделением общественной организации «Союз женщин России», Диана Гурцкая рассказала о деятельности Благотворительного фонда «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям.

Она посетила музейно-ремесленный «Цех» в Музейном комплексе Словцова, где познакомилась с выставкой «Шедевры художественной коллекции». На выставке представлены тактильные копии картин, изготовленные при поддержке программы «Особый взгляд» БФ «Искусство, наука и спорт».

В Тюменской областной научной библиотеке прошёл круглый стол «Социальная интеграция людей с инвалидностью Тюменской области». Директор библиотеки Ольга Адамович представила проект инклюзивной лаборатории ТАКТИМО – серию книг, рассказывающих о профессиях.

В ДК «Нефтяник» Диана Гурцкая выступила одним из членов жюри в отборочном этапе XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» в УФО, организованного благотворительным фондом «По зову сердца». В конкурсной номинации «Вокальное искусство» приняли участие слепые и слабовидящие юные артисты.

«Вместе с коллегами мы не просто обсудили, как развивается инклюзивная культура в регионе, но и смогли убедиться в этом на практике. Было интересно узнать о решениях, которые создают по-настоящему доступную среду», – прокомментировала свой визит певица.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 114, комментариев: 0
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