Заявки на конкурс молодых дарований «Дебют» начнут принимать 1 марта

В пятницу, 1 марта, в Тюменской области стартует прием заявок на XIX Областной конкурс молодых дарований «Дебют 2024». Свои таланты юные жители региона представят в пяти направлениях: народные инструменты; инструменты эстрадного и духового оркестров; хореография; народное пение; эстрадное пение.

«Почти два десятка лет «Дебют» объединяет одаренных детей и талантливую молодёжь, является важной ступенью на пути к всероссийским и международным проектам. Так, обладатель Гран-при 2020 года, ансамбль народного танца «Сибирский перепляс», в 2023 году завоевал национальную премию «Гордость страны». А лауреат 2022 года, обладатель диплома «За виртуозное исполнение» Артем Горобцов стал стипендиатом фонда «Новые имена» в номинации «Народные инструменты» и награжден путевкой в Международную летнюю творческую школу в Суздале», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

После приема заявок начнутся прослушивания, которые пройдут с 23 по 31 марта.

Конкурс «Дебют 2024» проводится в рамках реализации Регионального проекта Тюменской области «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Учредителем выступает департамент культуры Тюменской области, организатором – Тюменское концертно-театральное объединение.