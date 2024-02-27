​Представитель вице-премьера подтвердил решение правительства о запрете экспорта бензина с 1 марта

Правительство России на полгода запретит экспорт бензина − с 1 марта 2024 года. Эту информации подтвердила представитель вице-премьера Александра Новака «РБК». Ограничения введут из-за сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», − предложил Новак.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Подчеркнем, что премьер-министр Михаил Мишустин одобрил это предложение.