Александр Моор провел заседание по реализации нацпроектов

В правительстве Тюменской области прошло рабочее совещание по реализации национальных проектов в регионе. На нем губернатор Александр Моор заявил, что своевременное заключение контрактов в целях осуществления национальных проектов – одна из важнейших задач органов власти.

«В 2023 году Тюменская область наряду с еще шестью субъектами Федерации вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей реализации региональных проектов в рамках нацпроектов. Наш результат – сто процентов. Средний уровень по России – 98,14 процента», – сказал глава региона.

Как доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов, в Тюменской области в целях исполнения нацпроектов на 2024 год продолжается активная работа по заключению контрактов.

Так, на начало февраля, заключено более 98 процентов контрактов для реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ», свыше 97 процентов – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 92 процента по нацпроекту – «Образование». По всем нацпроектам в целом план контрактования в регионе выполнен на 69,7 процента.

«Задачи и объекты на 2024 год всем понятны. Положительный опыт у нас есть. Давайте не будем в отстающих», – подвел итоги совещания губернатор Александр Моор.