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​Три школы в Тюменской области построят по типовому проекту

Школу в микрорайоне Мелиораторов возведут до конца года

​Три школы в Тюменской области построят по типовому проекту
vk.com/gus72to

В микрорайоне Мелиораторов города Тюмени в рамках нацпроекта «Образование» строится новая школа на 1101 учебное место.

По проекту общая площадь здания составит более 21 тыс. кв. метров. Типовая блочная структура здания принята за основу проекта. Блок начального звена с корпусом для средних и старших классов объединит административный корпус. Там разместятся обеденный зал на 550 посадочных мест с пищеблоком, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, классы дополнительных занятий и технические помещения.

Такой же типовой проект применят при строительстве школ в р.п. Винзили, с. Мальково Тюменского района и школы в мкр. «Ямальский-1» г. Тюмени, сообщают в Главном управлении строительства.

На данный момент на стройплощадке работает порядка 100 человек и 8 единиц техники. Подрядная организация заканчивает кирпичную кладку первого блока, выполняются работы по устройству кровли. Каменщики возводят стены второго блока и административного корпуса. Параллельно ведётся монтаж окон и инженерных систем.

Строящуюся школу посетил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Он прокомментировал ход стройки: «Объект типовой. Мы понимаем задачи и сроки, которые перед нами стоят. Поэтому так постепенно, поэтапно строители переходят к новым видам работ, чтобы до конца текущего года ввести объект в эксплуатацию».


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Сегодня в 21:00, просмотров: 42, комментариев: 0
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