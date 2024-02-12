Тюменская область вошла в пятерку российских регионов, где проходит Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов. С 9 по 18 февраля центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» принимает лучших спортсменов России и поклонников зимних видов спорта.

В программе крупнейшего российского старта сезона – спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт.

10 февраля среди болельщиков был губернатор Тюменской области Александр Моор. Он вместе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе вручил награды победителям женской и мужской спринтерских гонок.

На встрече с журналистами глава региона прокомментировал итоги первого дня соревнований: «У нас собрались сильнейшие спортсмены страны. Зрители увидели бескомпромиссную борьбу. В каждом забеге лыжники бились до последнего. Даже Александру Большунову, который лидирует в этом сезоне, пришлось нелегко. Впереди еще много стартов. Болеем за красивый спорт и за наших!»

Также губерантор сообщил, что в «Жемчужине Сибири» может пройти чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года: «Мы направили заявку и подтвердили свою готовность принять чемпионат. «Жемчужина Сибири в хорошей форме, может принимать любые соревнования и зимой, и летом. Технология проведения отработана, команда и коллектив готовы, а зрители знают толк в лыжных гонках. Поэтому мы с большим удовольствием примем любые старты, которые нам доверят провести».