В села Тюменской области проводят высокоскоростной интернет

В 2024 году мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной интернет появятся еще в 21 населенном пункте Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

Эти населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек стали победителями в голосовании, которое ежегодно проводит Минцифры РФ в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь», – подчеркнул губернатор.

79 населенных пунктов Тюменской области с 2021 года уже обеспечены возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами. В 2023 году базовые станции стандарта 4G построены в 60 населенных пунктах региона, в них проживают около 15 тысяч человек.

Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, по статистическим данным активность жителей играет решающую роль в итоговых результатах голосования: «Мы видим, что количество голосов в абсолютном большинстве случаев больше численности населенных пунктов. И сами жители этих сел и деревень, и местная администрация активно участвуют в проекте. Надеюсь, что в этом году наши жители будут не менее заинтересованы в голосовании и развитии инфраструктуры связи».