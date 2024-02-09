В Тобольске проходит фестиваль «Пельменный съест»

В Тобольске проходит III гастрономический семейный фестиваль «Пельменный съест». В эти дни в ресторанах и кафе Тобольска можно попробовать сибирские пельмени по авторским рецептам, рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Уже традиционно фестиваль состоит из двух частей. Сначала в заведениях общепита города, отмеченных фирменной фестивальной наклейкой, проходят так называемые «обжорные дни». В кафе и ресторанах гостям предлагают специальное меню с «пельменными» блюдами. Посетители могут не только попробовать традиционные пельмени, древнерусские кундюбки, турецкие манты, итальянские равиоли, но и поучаствовать в мастер-классах, где шеф-повара поделятся секретами их приготовления.

10 февраля, в последний день фестиваля, на Базарной площади состоится «Морозная вечеринка», на которой обещают приготовить более 20 тысяч пельменей на любой вкус. В 13:00 откроется большая ярмарка, где все желающие смогут попробовать главное сибирское блюдо, а также приобрести продукцию местных производителей и игрушки от тобольских ремесленников.

Как сообщают организаторы, в этот день пройдут мастер-классы от шеф-поваров, конкурсы, зимние забавы, розыгрыш подарков, выступления творческих коллективов и танцевальный флешмоб #ДубакДенс.

Отметим, что в 2023 году фестиваль «Пельменный съест» занял третье место по итогам международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (среди городов свыше 100 тысяч человек).