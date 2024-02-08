В Москве представили инвестиционный потенциал Тобольска

Заинтересованность в инвестировании в объекты культурного наследия Тюменской области выразила «Ассоциация владельцев исторических усадеб», сообщают в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Презентация инвестиционного потенциала Тюменской области и города Тобольска прошла в представительстве региона в Москве. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев рассказал о развитии туризма в области, о термальных источниках и историческом наследии города Тобольска.

Партнерами мероприятия стали «Ассоциация владельцев исторических усадеб» и собственники знаменитых на всю Россию усадеб Лермонтова М.Ю. «Середниково», Степановой Г.Г. «Марьино» и пр. После презентации представители Ассоциации и владельцы исторических усадеб выразили желание организовать поездку в Тюменскую область. Они захотели поближе познакомится с регионом и, возможно, инвестировать средства в восстановление исторических объектов с целью их возрождения.

Члены Ассоциации имеют богатый опыт адаптации уникальных объектов культурного наследия к современному использованию, отметил директор «Ассоциация владельцев исторических усадеб» Виссарион Алявдин, подчеркнув важность возможного сотрудничества.