Лишь 28% россиян ожидают улучшения материального положения в 2024 году

Ожидают роста доходов в 2024 году 28% россиян. 24% − смотрят на свое материальное положение пессимистично, сообщает ВЦИОМ.

«По оценке ближайших финансовых перспектив россиян можно разделить на три группы – первая, самая большая – те, кто не ждут изменений, это четверо из десяти (43%). В этой группе чаще встречаются женщины (47%) и граждане старшего возраста (49% в группе старше 60 лет vs. 36-35% среди молодежи до 35 лет), а также те, кто оценивает свое текущее материальное положение как среднее (51%)», − говорится в результатах опроса.

Оптимистов отличает молодой возраст и финансовое благополучие. А вот у большинства пессимистов отмечалось изначально плохое материальное положение: 26% из них хотят просто выжить, 33% − жить не хуже других.

При этом впервые за более чем четверть века, каждый четвертый хочет жить лучше, чем большинство семей в его городе (25%, 1999 год – 10%).