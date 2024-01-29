В Большом Сорокино ремонтируют поликлинику

В Тюменской области продолжается реализация программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение». В планах привести в порядок более десятка медицинских учреждений. Об этом на личной странице в соцсети рассказал губернатор Александр Моор.

Так, капитальный ремонт начался поликлинике Сорокинской районной больницы. Здание 1982 года постройки преобразится – строители приведут в порядок фасад, инженерные сети, внутренние помещения.

– Поликлинику в с. Большое Сорокино обновляем в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России. В этом году планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области, в том числе поликлиники Армизонской районной больницы. О ней рассказывал в середине января. Работы в Большом Сорокино завершатся в 2025 году, – рассказал глава региона.

Ранее в Армизонском районе проведен капремонт в детском отделении и женской консультации. В рамках программы в учреждения здравоохранения поставляют медицинское оборудование и санитарный транспорт.