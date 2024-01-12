Тюменские предприниматели объединяются для развития туризма

Тюменские предприниматели готовы к объединению ради общего блага. Так, в туристическом сервисе начали применять кластерный подход. Он основывается не создании конкуренции между участниками, а на принципах кросс-маркетинга: гости одного объекта становятся одновременно потенциальными потребителями товаров и услуг другого.

Так, кластерный подход реализуют в Тюменском районе. Здесь находится более 100 интересных объектов туризма, среди них есть и уникальные, такие как обсерватория, детская железная дорога, страусиная ферма.

Такой подход сначала был реализован на туристических объектах Ирбитского тракта, а затем по Червишевскому тракту в проекте «7 деревень». На любом объекте кластера гости получают качественные услуги и достойный уровень сервиса.

Например, постояльцы гостевого дома «Памфил» в деревне Черная Речка могут воспользоваться дополнительными услугами и посетить в той же деревне природный парк «Юрибей» или в с. Мичурино познакомиться с банной культурой в «ДОБРАБАНЕ».

Турпоток Тюменского района стремительно растет – за последние пять лет район с туристической целью посетило около 1,5 млн гостей. В 2023 году район посетили более 600 тысяч туристов.

Напомним, что Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по приросту туристического потока летом 2023 года.

«Практически все муниципалитеты создают свои интересные для гостей турпродукты: в сфере агро и экотуризма, организуют событийные мероприятия и фестивали. Но, конечно, наибольшая доля внимания принадлежит главным точкам притяжения: Тюмени – термальной столице России и древней столице Сибири – Тобольску, городу, где сохранена богатая история, но в то же время активно развиваются современные общественные пространства и инфраструктура», — отмечал ранее губернатор региона Александр Моор.