Полпред УрФО провел совещание по обеспечению населения теплоснабжением

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором подвел итоги работы оперативных служб Уральского федерального округа в новогодние праздники и поставил задачи на ближайший период.

Полпред отметил, что праздничные дни прошли в целом спокойно, штатно. Власти регионов УрФО принимали меры в тех случаях, когда имели место точечные инциденты.

Владимир Якушев подчеркнул, что впереди двухнедельный период низких температур, а это – серьезное испытание для сетей. Полпред поручил региональным властям держать на личном контроле вопросы бесперебойного снабжения потребителей.

«Все службы должны четко выполнять регламенты, определяющие их действия при нештатных ситуациях в сфере теплоснабжения», – резюмировал полпред.