В Тюменской области снизилась смертность

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании Совета при полпреде президента РФ в УФО Владимире Якушеве доложил о развитии региональной системы здравоохранения.

Глава региона заявил, что в области удалось улучшить основные медико-демографические показатели. Так, общая смертность населения по итогам 11 месяцев текущего года снизилась почти на семь процентов.

Александр Моор рассказал, как в области реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения: «За три года мы значительно улучшили материально-техническое оснащение поликлиник, районных больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня мы видим, что, по оценке общественного мнения, удовлетворенность населения медицинской помощью составляет свыше пятидесяти пяти процентов при заданном плановом значении показателя 48 процентов».

Докладывая о результатах работы за 2023 год, губернатор отметил, что на пяти объектах здравоохранения проведен капитальный ремонт, приобретено 278 единиц медицинского оборудования, в том числе два аппарата КТ, один МРТ, пять флюорографов, пять маммографов, шесть рентгенов. 25 санитарных автомобилей получили медучреждения региона.

В планах на 2024 год предусмотрено начало строительства поликлиники в Тюменском районе, установка 19 модульных ФАПов и одной врачебной амбулатории, поставка 17 санитарных автомобилей, 101 единицы медицинского оборудования. В следующем году на 12 объектах здравоохранения начнется капитальный ремонт.