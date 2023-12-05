Александр Большунов стал звездой второго этапа Кубка России

С 1 по 3 декабря в тюменской «Жемчужине Сибири» прошёл второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023-2024. 340 сильнейших спортсменов России и Республики Беларусь приняли участие в соревнованиях на трассах центра зимних видов спорта.

В первый день лыжников ждал раздельный старт в свободном стиле. На следующий день – спринт в классическом стиле. В заключительный день – прошел масс-страт классическим стилем на 20 км.

Среди мужчин главной звездой турнира стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Спортсмен из Архангельской области выиграл в Тюмени все три гонки.

У женщин лидировала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, выступающая за Архангельскую область с Камчатским краем. В первый день она с большим запасом выиграла индивидуальную гонку, а в заключительный – масс-старт. В спринте классическим стилем во второй день соревнований победила Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга.

Представитель сборной Тюменской области Артем Мальцев завоевал серебро в индивидуальной гонке в первый день соревнований. Индивидуальный ход позволил сибирскому лыжнику обойти 168 участников.

Соревнования по лыжным гонкам Кубка России посетил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поделился впечатлениями от турнира: «Забеги получились зрелищными, смотреть такие старты вживую – одно удовольствие. Спасибо за яркие эмоции спортсменам и спасибо Федерации лыжных гонок России и ее президенту Елене Вяльбе за доверие к Тюменской области».