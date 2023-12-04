В Тюмени подводят итоги V Экспортного форума

Тюменский экспортный форум - 2023 собрал более 700 участников и делегации из пяти стран мира. Ключевой темой мероприятия стало сотрудничество региона с Китаем и странами Африки.

В течение 2023 года регион провел более 30 совместных мероприятий с иностранными партнерами из стран Азии, Ближнего Востока и Египта. С 2024 года начнут действовать новые формы поддержки для экспортеров: в дружественных странах откроют представительства, а компаниям будут предоставлять компенсацию затрат на регистрацию юридической деятельности.

«Рассчитываю, что наши торговые и экономические отношения с государствами стран Африки и Азии продолжат свое развитие в ближайшие годы. Мы открыты для укрепления торговых, кооперационных связей, и видим, что потенциал сотрудничества колоссальный», – подчеркнул в своем выступлении губернатор Тюменской области Александр Моор.

На прошедшем форуме было заключено несколько соглашений. Так, о поставках рапсового масла в Китай Заводоуковский маслозавод договорился с HeilongjiangEurasiaInternationalSupplyChainManagement. Ишимский завод «АминоСиб» готов напрямую поставлять в Китай пшеничные отруби. Нефтегазовое оборудование в Марокко будет поставлять компания Oil Tek.

Компании из Республики Ганы и Республики Чад заинтересовались разработками тюменского ученого Ярослава Демидовича, который разработал систему очистки воды от примесей.

Направления двухстороннего сотрудничества обсудили на полях форума губернатор Александр Моор и посол Бангладеша в России Камрул Ахсан. Посол Республики Чад Адам Бешир Махамуд также заявил о готовности к сотрудничеству.