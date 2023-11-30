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​Опубликован бюджет Тюменской области для граждан

Жители Тюменской области могут проверить, куда пойдут деньги из региональной казны

​Опубликован бюджет Тюменской области для граждан
Фото: admtyumen.ru

28 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На основе Закона Тюменской области сформирован Бюджет для граждан, сообщает региональный департамент финансов.

На Официальном портале органов государственной власти Тюменской области любой гражданин может ознакомится с бюджетом региона. На сайте опубликована информация об основных целях, задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики в регионе на предстоящий цикл 2024 - 2026 годов, о планируемых результатах использования бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Тюменской области.

Так, в новом бюджете основными направлениями налоговой политики региона станут: поддержка инвестиционной деятельности предприятий, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов; создание условий для развития малого бизнеса; поддержка организаций в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, туризма; установление ряда новых стимулирующих мер, направленных на создание современной инфраструктуры в сфере образования.

Распределение бюджетных ресурсов будет осуществляться с учетом стратегических приоритетов.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 46, комментариев: 0
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