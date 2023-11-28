Тюменская Областная больница № 19 получила современный рентген-аппарат

Медучреждения Тюменской области регулярно получают современное медицинское оборудование в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Укрепление материально-технической базы учреждений – один из факторов улучшения качества предоставляемых медицинских услуг.

Недавно в Боровской участковой больнице, филиале Областной больницы № 19, появился новый рентген-аппарат. С его помощью можно оценить состояние внутренних органов, состояние костной и мышечной ткани и найти патологические изменения.

Пропускная способность современного оборудования – 20-25 человек в смену. За период работы рентген-аппарата было проведено более 300 исследований.

О преимуществах приобретённого оборудования рассказал заведующий рентгенологическим отделением ОБ №19 Николай Мельников: «Данный аппарат обладает уникальными возможностями томосинтеза и панорамной съемки, что позволяет послойно выделить нужный анатомический срез и получить больше информации. А панорамное сканирование позволяет снять весь позвоночник или конечности в целом, что очень важно для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата».

Ранее сообщалось, что благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Боровскую поликлинику поступил цифровой флюорограф.