Владельцы автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, жалуются на блокировки

Автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, начали блокировать при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. С этой проблемой начали сталкиваться владельцы таких европейских марок, как BMW, Mercedes и Renault, сообщили «Известия» со ссылкой на крупные дилерские центры и станции техобслуживания.

«Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются пострадавшие», − сообщил изданию источник. − После подключения диагностического оборудования, компьютер показал ошибку, а на приборной панели загорелись все значки разом — низкое давление в шинах, разряженный аккумулятор и так далее. Автомобиль пришлось эвакуировать до официального дилерского центра. Диагностическое оборудование показало, что машина заблокировалась так как определила, что ее угнали. Пришлось «обнулять» прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с «нуля» с помощью альтернативного софта».

Отмечается, что проблема блокировки в большей мере может коснуться последних моделей BMW из-за невозможности заказать дубликат ключа ни официально, ни «подпольно».

Ранее также стало известно, что два крупных дилера «АвтоСпецЦентр» и «Автодом» отказались от параллельного импорта иномарок из-за дорогих поставок, роста цен на авто, а также снижения спроса, сообщали в «Газета.ru».