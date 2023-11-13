Цифровую платформу для инвесторов внедряют в Тюменской области

В Тюменской области внедрят цифровую платформу для инвесторов и предпринимателей. Она будет предназначена специально для резидентов индустриальных парков Боровский, Богандинский и промышленного технопарка ДСК 500.

По словам гендиректора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, внедряемый продукт разработан тюменской компанией – одним из резидентов ДСК 500. «Обращения, заявки для резидентов сделаем в цифровом виде. Есть специальное программное обеспечение, которое пилотируем и видим в этом большой потенциал», – отметила она.

Новая платформа позволит оперативно решать вопросы и выполнять запросы компаний. В проекте цифровизации участвует вся инвестиционная команда региона, в которую входят департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, Инвестиционное агентство, ассоциация «Нефтегазовый кластер», АИР, Фонд микрофинансирования.

«Институтов развития несколько. Нам важно понимать путь нашего клиента, какие меры поддержки мы можем ему оказать и чем еще можем помочь. Внедрение IT-продукта направлено на максимальное удобство работы с инвесторами, предпринимателям. Навигация станет проще», – считает Ольга Романец.