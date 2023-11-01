В Тюменской области завершился сбор урожая

В Тюменской области завершилась уборка урожая. Вес тюменского «каравая» зерновых и зернобобовых культур составил 1 миллион 685 тысяч тонн. При общей посевной площади почти в 727 тысяч гектаров, средняя урожайность в регионе составила 23 центнера с гектара.

На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе, сообщил губернатор Александр Моор на своей официальной странице в социальных сетях.

По словам главы региона, Тюменская область также лидирует среди соседних регионов по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. «При потребности региона в 144 тысячах тонн «второго хлеба» в этом году собрали почти 210 тысяч тонн. Достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны», – отметил губернатор.

Напомним, что в Тюменской области выращивают пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс и лен. Кроме того, регион производит весь «борщевой набор», то есть картофель, капусту, свеклу, морковь и лук.

В этом году на поддержку агропромышленной отрасли из областного бюджета было выделено порядка 3 млрд рублей, еще 600 млн рублей было заложено в федеральном бюджете.

Губернатор Александр Моор неоднократно заявлял, что развитие АПК является приоритетным направлением работы региональных органов власти.