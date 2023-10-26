В Тюменскую областную больницу № 11 поступили паровые стерилизаторы

В Тюменскую областную больницу № 11 в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» поступило новое оборудование. Это паровые стерилизаторы, которые применяются для обеззараживания медицинских инструментов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, два стерилизатора уже установлены и успешно работают в стационаре в ОБ № 11 в Голышманово. Третий прибор размещен в стационаре больницы села Омутинское.

О преимуществах нового оборудования рассказала главная медицинская сестра ОБ № 11 Екатерина Никульникова: «Паровые стерилизаторы обладают высочайшей эффективностью и надежностью, а также автоматическими функциями контроля и мониторинга, гарантирующими полное соблюдение всех норм и требований безопасности».

Современные стерилизаторы, которые применяются для обеззараживания медицинских инструментов, воздействием сухого пара под давлением эффективно уничтожает микроорганизмы и бактерии. Это в свою очередь предупреждает развитие внутрибольничных инфекций.

Более 1100 стерилизационных сессий успешно выполнили медики с момента появления приборов, что говорит об их надежности и результативности.