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​В приложении «Телемед-72» зарегистрировано 210 тысяч жителей Тюменской области

В приложении «Телемед-72» можно взять талон в день посещения врача

​В приложении «Телемед-72» зарегистрировано 210 тысяч жителей Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

С начала 2023 года в базе тюменского мобильного приложения «Телемед-72» зарегистрировано порядка 210 тысяч жителей региона, авторизованных через Госуслуги. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

«Телемед-72» – это официальное приложение Правительства Тюменской области для записи на прием к врачу в медицинские учреждения. Сервис становится все популярнее. Тюменцы активно используют возможности приложения, так как в нем собрано множество востребованных сервисов.

С помощью «Телемед-72» можно самостоятельно записать на приём к врачу себя и ребенка или вызвать врача на дом. В приложении есть возможность получить консультацию специалиста онлайн в чате или по видеозвонку, узнать необходимую информацию о медицинских учреждениях, получить талон на электронную очередь. Сервис напомнит пациенту о предстоящем приёме, предоставит доступ к электронным медицинским документам.

В работу приложения в сентябре были внесены улучшения, касающиеся сервиса «Электронная очередь». Если ранее талон можно было взять только на следующий или более поздний день, то теперь тюменцы могут «день в день» дистанционно взять талон на медицинскую услугу.


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Сегодня в 21:18, просмотров: 61, комментариев: 0
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