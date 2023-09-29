Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов

Состоялась онлайн-встреча президента России Владимира Путина с избранными главами регионов. Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги встречи, заявил, что тюменцы вновь активно поддержали курс, по которому движется наша страна. Это курс на развитие экономики и социальной сферы, на защиту суверенитета России и обеспечение безопасности нашей Родины.

Президент РФ оценил результаты выборов, как весьма убедительные, отметив: «Такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни».

Александр Моор подчеркнул, что развитие Тюменской области уверенно движется вперед: «Увеличивается промышленное производство, идет активное строительство, развивается сельское хозяйство. Наши воины, участвующие в специальной военной операции, и их семьи получают и будут получать поддержку власти и общества».

Глава региона поблагодарил главу государства и земляков за оказанное доверие. Александр Моор выразил уверенность в зрелости тюменского общества. «Тюменцы никогда ни в чем не подведут Россию», – заявил губернатор.