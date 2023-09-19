На форуме в Тюмени открыли TNF Музей

В Тюмени стартовал Промышленно-энергетический форум TNF – 2023. На форуме будут решаться вопросы взаимодействия промышленности и топливно-энергетического комплекса.

В этом году TNF объединяет специалистов нефтегазовых корпораций из 47 регионов России. Здесь в Технопарке представлены 60 выставочных стендов с наработками в нефтегазовой сфере, порядка 10 тысяч человек станут участниками Тюменского форума. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев выразил уверенность, что TNF станет настоящим большим событием не только для его участников, но также для всех тюменцев и гостей города.

«Ради этого мы существенно дополнили концепцию форума, который расширит свои рамки и вместит в себя множество мероприятий. Это и активности на улице Дзержинского, и встречи в день открытия форума с писателем Александром Цыпкиным, с космонавтом Александром Мисуркиным, и многое другое», – рассказал замгубернатора.

Андрей Пантелеев также сообщил, что одним из пунктов познавательной программы форума стал TNF-музей, где совместно с командой Музея им. Словцова создан отдельный павильон с экспозицией об истории Тюменской нефти. Путешествуя по музею, можно проследить огромный путь, пройденный от первых тюменских буровых до современности.

«Считаю, что TNF Музей – важный смысловой объект и для форума, и для региона, и для страны», – отметил замгубернатора.