В России подписали указ о цифровом паспорте

Россияне смогут предъявлять документы, удостоверяющих личность, в электронной форме через приложение «Госуслуги». Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь это равносильно предоставлению бумажной версии паспорта.

Однако в Минцифры заявили, что бумажные документы не утратят силу. Электронную версию удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта можно использовать только в отдельных бытовых случаях.

«Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», – добавили в министерстве.