Для развития бизнеса в Тюменской области действуют восемь программ Фонда микрофинансирования

С начала 2023 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Фонд микрофинансирования Тюменской области выдал 213 займов. Общая сумма кредитования составила 419 млн рублей, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей выдано по самой популярной программе «Развитие». По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в этом году Фонд запустил новую программу – «Инвестиционные займы», которая предусматривает увеличенный срок кредитования на 5 лет. Предпринимателям уже выдали 22 займа на сумму 53 млн рублей по новой программе.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей. Самозанятые под ставку Центрального Банка Российской Федерации могут взять займ до 500 тысяч рублей.

«Относительно прошлого года мы увеличили объем финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых в Тюменской области на 30% как по количеству выданных займов, так и по объему денежных средств. Сейчас в Фонде работают 8 программ для развития бизнеса», – сообщил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.