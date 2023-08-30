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Нужна ли ребенку банковская карта?

Банковская карта для ребенка: стоит ли оформлять?

Нужна ли ребенку банковская карта?
Фото: ru.freepik.com

Стоит ли оформлять банковскую карту для ребенка? Этим вопросом задаются многие родители. Специалисты портала «Финансовая культура» рассказали, зачем детям дебетовые карты, как их оформить и почему важно научить ребенка правилам безопасности и финансовой грамотности.

Оформление банковской карты для ребенка - полезная и удобная опция. Карта для детей может быть оформлена с шести лет и позволяет им осуществлять мелкие бытовые покупки. Родители могут установить лимиты на траты и выбрать доступные операции. Карта будет дебетовой, а ее обслуживание обычно стоит около 150 рублей в год. Для оформления карты родителям необходимо прийти в банк с паспортом, картой и свидетельством о рождении ребенка, заполнить заявку и получить карту через 1-14 дней.

Подростки с 14 лет могут открыть собственный банковский счет и карту. Для оформления молодежной карты нужно прийти в банк с паспортом и письменным согласием родителей и заполнить заявку. Цена обслуживания такой карты также составляет около 150 рублей в год.

После получения карты ребенку следует добавить в телефон контакт горячей линии банка. Кроме того, он должен подключить СМС-оповещения об операциях, чтобы следить за расходами. Важно также учить ребенка правилам безопасности, таким как: никому не предоставлять карту, не записывать ПИН-код на карту, прикрывать клавиатуру при наборе ПИН-кода, не делиться конфиденциальными данными карты и сообщать о ее потере немедленно.

Банковская карта для детей имеет свои преимущества - это удобство использования и возможность быстрого блокирования при потере. Главным минусом можно назвать риск мошенничества. Поэтому важно научить ребенка правилам безопасности и обсудить с ним потенциальные угрозы.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 125, комментариев: 0
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