В Тюменской области сельчан бесплатно перевозят к врачам и соцработникам

В Тюменской области продолжают действовать мобильные бригады. С начала 2023 года услугой воспользовались 6300 жителей сельских поселений региона.

«Бригады бесплатно перевозят пожилых людей и инвалидов в медорганизации и учреждения соцобслуживания. Например, для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации, реабилитации. Еще к 2 400 жителям старше 65 лет и инвалидам медицинские работники с помощью мобильных бригад приехали на дом», – рассказали в областном департаменте социального развития.

Напомним, что работа мобильных бригад организована с 2019 года по поручению губернатора Александра Моора в рамках реализации нацпроекта «Демография». В 2022 году услугами мобильных бригад воспользовались более 18 тысяч жителей сельских территорий.

Услуги мобильных бригад бесплатны. Доставка включает в себя поездку от места жительства до медицинской организации или организации социального обслуживания и обратно. Для предоставления услуги необходимо обратиться в медицинскую организацию либо в центр социального обслуживания населения по месту жительства.