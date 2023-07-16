Россияне поддерживают идею пересадить депутатов на отечественные машины

Предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить депутатов с иномарок на отечественный автопром встретило серьезную поддержку россиян: портал SuperJob, опросивший 1600 своих пользователей по всей стране, свидетельствует, что трое из четверых оценили эту инициативу положительно.

«75 процентов россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили, — отмечают исследователи. — Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей».

Нашлись и те, кто оценил затею негативно — однако дело вовсе не в сочувствии к депутатам, которых грозят лишить комфортабельных автомобилей. Вот комментарии тех, кто не поддерживает инициативу, — таких, кстати, набралось девять процентов: «Очередная маниловщина»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями»; «Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали».

Забавно, что за предложение Володина чаще выступали владельцы иномарок, чем отечественных автомобилей, — впрочем, разница между ними невысока: 78 и 75 процентов соответственно.