Житель Тюмени заказал из Чехии гашишное масло и сел на восемь лет

Тюменец заказал из Чехии гашишное масло, а когда таможенники спросили, что это за вещество, он назвал наркотик лекарством для желудка. Однако мужчине не поверили, и его задержали вместе со странными флаконами.

Тюменский районный суд признал вину гражданина в преступлениях, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 228 и ч.3 229.1 УК РФ и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Мужчина пояснил, что заказал указанное вещество как лекарство для лечения желудочно-кишечного тракта. Экспертиза установила, что в емкостях находилось наркотическое средство – гашишное масло, запрещенное к ввозу и свободному обороту в России. Масса изъятого составила 838,50 граммов, что является крупным размером», – пояснил заместитель начальника тюменской таможни Сергей Боровинский.