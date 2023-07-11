Тюмень остается лидером по предоставлению участков многодетным в регионе

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Демография» осуществляется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В проект входит программа по обеспечению бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми.

Эта работа ведется в регионе с октября 2011 года, по состоянию на 1 июля 2023 земельные наделы в собственность бесплатно получили 11 809 семей. Из 26 муниципалитетов региона лидерами по предоставлению участков являются Тюмень – 4 662 участка, Тюменский район – 1 501 участок, Тобольск – 766 участков и Заводоуковский городской округ – 724 участка.

Многодетная семья вправе выбрать взамен земельного участка целевую социальную выплату, это стало возможным с июля 2020 года. В текущем году размер выплаты для семьи с тремя детьми составляет 401 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 80 252 рубля. Денежные средства направляются напрямую продавцу или банку.

90,9 процента многодетных семей, включенных в очередь, за период действия программы были обеспечены земельными наделами или социальными выплатами.

Чтобы получить выплату в 2024 году многодетные родители Тюмени и Тюменского района могут направить соответствующее заявление до 31 августа 2023 года, а семьи из других муниципалитетов – до 1 августа 2023 года.