ТНТ возобновляет сериал «Счастливы вместе» со старым актерским составом

На ТНТ вернется сериал «Счастливы вместе» под новым названием. Актерский состав обещают оставить прежним. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу канала.

«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных», – приводит издание слова директора телеканала Тины Канделаки.

Новый сериал получит название «Букины», он будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли останутся за прежними актерами – Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Дарьей Сагаловой, Александром Якиным.

Напомним, что сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 годы. Он состоял из шести сезонов.