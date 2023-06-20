В Тюменской области в тестовом режиме запущена новая версия навигатора дополнительного образования

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688237956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=U5bzxbi7P4OFLGFpCg7c/IvgmgysqBTQc7hoJ4O6teUb7AOt7AErlvA2S4x5JCuiO7UZRCPt4ShDyOTKYe+gI7o7Cm9NH6VMigeH7VWkwuZEchrvK5lPDvV3kCP9/2Iq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=U5bzxbi7P4OFLGFpCg7c/IvgmgysqBTQc7hoJ4O6teUb7AOt7AErlvA2S4x5JCuiO7UZRCPt4ShDyOTKYe+gI7o7Cm9NH6VMigeH7VWkwuZEchrvK5lPDvV3kCP9/2Iq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688181737"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=kOJm9L8SGKO9+nJH10f5w0QrLxtLu8CPMxI4Jt171fsLVpTCck9UQUM4JnrYjG3hRe9GHR40+aIcUZC8dQMFvqEAlVbZ+T5bQYizsNf6jtfxCt/VjI8GuOyrAdQxLo3S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=kOJm9L8SGKO9+nJH10f5w0QrLxtLu8CPMxI4Jt171fsLVpTCck9UQUM4JnrYjG3hRe9GHR40+aIcUZC8dQMFvqEAlVbZ+T5bQYizsNf6jtfxCt/VjI8GuOyrAdQxLo3S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 08:22:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688181737"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=kOJm9L8SGKO9+nJH10f5w0QrLxtLu8CPMxI4Jt171fsLVpTCck9UQUM4JnrYjG3hRe9GHR40+aIcUZC8dQMFvqEAlVbZ+T5bQYizsNf6jtfxCt/VjI8GuOyrAdQxLo3S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=kOJm9L8SGKO9+nJH10f5w0QrLxtLu8CPMxI4Jt171fsLVpTCck9UQUM4JnrYjG3hRe9GHR40+aIcUZC8dQMFvqEAlVbZ+T5bQYizsNf6jtfxCt/VjI8GuOyrAdQxLo3S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 08:22:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688237956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=U5bzxbi7P4OFLGFpCg7c/IvgmgysqBTQc7hoJ4O6teUb7AOt7AErlvA2S4x5JCuiO7UZRCPt4ShDyOTKYe+gI7o7Cm9NH6VMigeH7VWkwuZEchrvK5lPDvV3kCP9/2Iq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=U5bzxbi7P4OFLGFpCg7c/IvgmgysqBTQc7hoJ4O6teUb7AOt7AErlvA2S4x5JCuiO7UZRCPt4ShDyOTKYe+gI7o7Cm9NH6VMigeH7VWkwuZEchrvK5lPDvV3kCP9/2Iq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,2336   EUR  92,0745  

Новости

Больше новостей
Как вы распределяете свой доход?
Комментировать
0
Оцените обновленный парк «За Саймой»
Комментировать
0
Необходимы ли законодательные предписания в отношении чистоты русского языка?
Комментировать
0
У вас есть кредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​Новая версия навигатора дополнительного образования запущена в Тюменской области

В Тюменской области в тестовом режиме запущена новая версия навигатора дополнительного образования

​Новая версия навигатора дополнительного образования запущена в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в тестовом режиме запущена новая версия навигатора дополнительного образования, сообщает региональный департамент информатизации. В новой версии внедрены улучшения интерфейса, оптимизирована работа навигатора, улучшена работа поисковых фильтров.

В навигаторе, действующем в рамках нацпроекта «Образование», публикуется информация об организациях, реализующих программы дополнительного образования по всей Тюменской области. Программы делятся по 6 направлениям: естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной.

С помощью поиска в навигаторе можно подобрать подходящую образовательную программу, исходя из возраста ребенка, предпочитаемого профиля, территориальной расположенности, стоимости программы. Также есть возможность ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти организацию на карте. Для зачисления ребенка на выбранную программу необходимо дистанционно отправить заявку через личный кабинет родителя.

В настоящее время идет активный сбор обратной связи от пользователей, в частности, от родителей и педагогов, для доработки и улучшения сервиса. Заполнив форму обратной связи с предложениями или замечаниями, каждый пользователь может внести личный вклад в развитие навигатора дополнительного образования и сделать его максимально удобным в использовании.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:28, просмотров: 46, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=BVws1kqCJKV/FaAQ0xCl9jdYzLa5rUYy6358PJfpBpjxvxotCMeTxKDpE/ga7jhoj4zDqkreAB0hYAMxBZSfu8yqs52ybnE34EHGv62TzB5Ttv/oDRImNzflLClb34vlIiEYcxmmtGBlqNyiOzGeNyVqoLRm7YAiKW8M+Ugna4ksfACYxHCjIN8oraEqL+CZY9ww0FCjqq3L08UjcPpTS/4PJI23KSBDHPAjP/J5ymjDWnj1Rk+3oas4YIRIc8VlTdC6y0XWjLOQd4K3CzsPSQ=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=BVws1kqCJKV/FaAQ0xCl9jdYzLa5rUYy6358PJfpBpjxvxotCMeTxKDpE/ga7jhoj4zDqkreAB0hYAMxBZSfu8yqs52ybnE34EHGv62TzB5Ttv/oDRImNzflLClb34vlIiEYcxmmtGBlqNyiOzGeNyVqoLRm7YAiKW8M+Ugna4ksfACYxHCjIN8oraEqL+CZY9ww0FCjqq3L08UjcPpTS/4PJI23KSBDHPAjP/J5ymjDWnj1Rk+3oas4YIRIc8VlTdC6y0XWjLOQd4K3CzsPSQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#339 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=BVws1kqCJKV/FaAQ0xCl9jdYzLa5rUYy6358PJfpBpjxvxotCMeTxKDpE/ga7jhoj4zDqkreAB0hYAMxBZSfu8yqs52ybnE34EHGv62TzB5Ttv/oDRImNzflLClb34vlIiEYcxmmtGBlqNyiOzGeNyVqoLRm7YAiKW8M+Ugna4ksfACYxHCjIN8oraEqL+CZY9ww0FCjqq3L08UjcPpTS/4PJI23KSBDHPAjP/J5ymjDWnj1Rk+3oas4YIRIc8VlTdC6y0XWjLOQd4K3CzsPSQ=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=BVws1kqCJKV/FaAQ0xCl9jdYzLa5rUYy6358PJfpBpjxvxotCMeTxKDpE/ga7jhoj4zDqkreAB0hYAMxBZSfu8yqs52ybnE34EHGv62TzB5Ttv/oDRImNzflLClb34vlIiEYcxmmtGBlqNyiOzGeNyVqoLRm7YAiKW8M+Ugna4ksfACYxHCjIN8oraEqL+CZY9ww0FCjqq3L08UjcPpTS/4PJI23KSBDHPAjP/J5ymjDWnj1Rk+3oas4YIRIc8VlTdC6y0XWjLOQd4K3CzsPSQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#339 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 1506
  2. «Есть люди, которые пьют «как все». Антиалкогольные меры в первую очередь действуют на них» 774
  3. Тюменская область и Роснефть обозначили направления сотрудничества 574
  4. Непогода гуляет по ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 518
  5. В Югре снизились смертность и рождаемость 435
  6. Югорчанин ехал на полной скорости и сбил лося на трассе 434
  7. Плохо ловит? Меняйте симку! 431
  8. Предприниматель из Ханты-Мансийска задолжал более трех миллионов рублей налогов 430
  9. Родителям Сургута раздали брошюры о том, как вырастить читателя 426
  10. Отчет муниципальных предприятий, попытка приватизировать «Агентство воздушных сообщений» и обновленные наказы избирателей 386
  1. Что постят в своих социальных сетях известные бывшие чиновники Сургута (и бонус – два необычных банкира) // ОБЗОР 1904
  2. Стремление ввысь 1772
  3. ​Сабантую — 35! Как Сургут отметит один из самых ярких национальных праздников? 1614
  4. В мире празднуют День отца 1533
  5. «С помощью развития ИТ-технологий мы можем по-новому взглянуть на привычные вещи» 1529
  6. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 1506
  7. С 19 июня в нескольких микрорайонах Сургута отключат горячую воду 1460
  8. ​Дожди — надолго. В Сургуте установится пасмурная погода 1398
  9. В Сургуте объявлен сбор средств для создания кремля 1276
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 июня? // АФИША 1257
  1. Село «Богдановка» 11904
  2. ​Движение с остановками 3897
  3. Чтобы войны прекратились, нужно менять не внешнюю политику или другие высшие сферы, а нашу общую повседневность 3637
  4. Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина 3404
  5. Как ухаживать за кожей лица в летний период? // ONLINE 3372
  6. ​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих 2818
  7. На глазах у работников кафе в Сургуте зарезали мужчину – убийца скрылся с места преступления 2809
  8. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 2771
  9. Выгодно купить авиабилеты и вернуть их обратно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2736
  10. Сургутянам представили программу праздничных мероприятий ко Дню города 2542

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика