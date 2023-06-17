Пособия на детей до полутора лет в России будут выплачиваться независимо от дохода. Но неясно, когда

Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие должно выплачиваться всем независимо от того, какие доходы у семьи: об этом накануне в ходе Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — сказал он, также предложив сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя.

Как передает РИА Новости, глава государства также отметил, что это предложение должно быть закреплено в законе, чтобы избежать каких-либо разночтений — пока что, однако, неясно, когда именно начнется соответствующая работа законодателей.