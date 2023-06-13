В Тюменской области будут развивать проект «Гастрольная «Пушкинская карта»

«Гастрольная «Пушкинская карта» действует в Тюменской области с 2023 года. В рамках проекта на информационном портале областного департамента культуры сформирован перечень артистов и коллективов, готовых отправиться с гастролями в муниципальные образования региона.

«С помощью Гастрольной «Пушкинской карты» за апрель-май текущего года организованы гастроли семи коллективов в муниципалитеты. Мы видим эффект от этого проекта и будем его развивать», – отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

В настоящее время в «Гастрольной «Пушкинской карте» Тюменской области 40 предложений от государственных и муниципальных учреждений. Ознакомиться со списком участников можно электронном ресурсе https://clck.ru/34dWqo.

У коллективов региона есть возможность внести в «Гастрольную «Пушкинскую карту» свои предложения по участию, для этого необходимо обратиться в Информационно-аналитический центр культуры и искусства.

В областном правительстве напомнили, что молодёжь с 14-ти до 22-х лет может оформить Пушкинскую карту на 5000 рублей через портал Госуслуг. С ее помощью можно бесплатно посещать мероприятия практически во всех театрах, музеях, кинотеатрах и других культурно-досуговых учреждениях Тюмени и Тюменской области.