Патриарх Кирилл посетил Тюменскую область

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Тюменскую область. Во время своего визита патриарх освятил храм Вознесения Господня в Тобольске и Благовещенский собор в областной столице.

В торжественной церемонии освящения храма Вознесения Господня в Тобольске приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Обращаясь к прихожанам после завершения освящения патриарх Кирилл сказал: «Как замечательно, что в ответ на возрожденную веру людей созидаются Божьи храмы, что в этом участвуют государственная и местная власть, представители деловых кругов – люди, чувствующие ответственность за судьбу страны и своего народа».

Высокоторжественным событием для города и его жителей назвал освящение храма в Тобольске Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ведь это первый храм, построенный и освященный в древней столице Сибири после революции 1917 года.

«Радуюсь, что имел возможность посетить Тюменскую область и своими глазами увидеть, как она развивается. С тех пор как я был здесь в последний раз, многое изменилось к лучшему. Будем надеяться, что так по восходящей и пойдет», –отметил патриарх после освящения Благовещенского собора в Тюмени.

Губернатор Александр Моор выразил благодарность патриарху Кириллу за первосвятительский визит в Тюменскую область. «Твердо уверен, что освящение предстоятелем Русской Православной Церкви храма Вознесения Господня в Тобольске и Благовещенского собора в Тюмени станет важным стимулом для дальнейшего развития духовной жизни на нашей древней и славной земле», – сказал глава региона.