16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2041   EUR  84,2500  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Александр Моор рассказал Владимиру Путину о результатах социально-экономического развития Тюменской области

О чем Александр Моор рассказал Владимиру Путину

Александр Моор рассказал Владимиру Путину о результатах социально-экономического развития Тюменской области
Фото: kremlin.ru

Состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором, на которой были затронуты актуальные вопросы социально-экономического положения в регионе.

Президент отметил, что в Тюменской области наблюдается рост численности постоянного населения. Губернатор сообщил: в регионе уже много лет сохраняется и естественный прирост населения, и большой миграционный прирост.

Владимир Путин высказал предположение, что это происходит за счет организованной системы здравоохранения – число медиков в регионе выше, чем в среднем по стране. Александр Моор ответил, что из соседних регионов приезжает много и медработников, и других специалистов. В области стараются создать благоприятные условия для всех.

Активно развивается сфера строительства жилья. «В 2022 году мы установили исторический рекорд за всю историю по вводу жилья: получилось 1,4 квадратных метра на человека, и это третий результат в Российской Федерации», – отметил Александр Моор. В 2023-м планируется досрочное завершение программы расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.

Губернатор рассказал президенту о благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры области:

«За эти пять лет мы благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств, больше 500 спортивных площадок, больше 600 детских площадок. Построили за пять лет 30 детских садов, три в этом году введём, 24 школы, ещё шесть в этом году введём».

В области планово идет развитие системы здравоохранения, при этом особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи. «За эти пять лет мы построили 69 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатории, новые поликлиники, открыли пять центров амбулаторной онкологической помощи и 17 центров лечения хронической сердечной недостаточности. В целом, как Вы отметили, высокая обеспеченность врачами».

Президент позитивно оценил результаты развития Тюменской области, отметив необходимость активно выявлять проблемные зоны, над которыми надо работать.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 09:42, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Зачем нужна страховка от несчастных случаев? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 948
  2. ​В Сургуте к 2024 году планируется расселить 90% аварийных домов 864
  3. В Сургуте осудят водителя грузовика за гибель рабочего на территории месторождения 861
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 мая? // АФИША 855
  5. Врачи Сургута спасли женщину, выпавшую с девятого этажа 831
  6. На трассе Сургут−Нижневартовск стартовал капитальный ремонт 785
  7. С начала эпидемии в Сургуте и районе зарегистрировали 8 668 случаев инфицирования ВИЧ 769
  8. Югорчанам разрешили посещать леса, но есть исключения 753
  9. ​В Югре обнаружили черных кредиторов, маскирующихся под ломбарды 740
  10. Тундринский бор в Сургутском районе получил статус памятника природы 724
  1. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 3033
  2. Удалось ли режиссеру «А зори здесь тихие» передать главный замысел автора? // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 2880
  3. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2732
  4. В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду 2686
  5. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2411
  6. ​Парад «Под парусами Победы» пройдет в Тюмени 2382
  7. Константин Райкин: «Надо перестать быть дегустатором. Надо просто опьянеть от театра» 2321
  8. ​Uniqlo в России сменит Gloria Jeans 2318
  9. ​В Сургуте на Оби начался ледоход 2231
  10. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2181
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 6862
  2. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 6662
  3. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 5835
  4. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 5695
  5. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5393
  6. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5313
  7. Эх, жизнь река… 4921
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4579
  9. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4416
  10. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4009

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика