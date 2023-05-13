О чем Александр Моор рассказал Владимиру Путину

Состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором, на которой были затронуты актуальные вопросы социально-экономического положения в регионе.

Президент отметил, что в Тюменской области наблюдается рост численности постоянного населения. Губернатор сообщил: в регионе уже много лет сохраняется и естественный прирост населения, и большой миграционный прирост.

Владимир Путин высказал предположение, что это происходит за счет организованной системы здравоохранения – число медиков в регионе выше, чем в среднем по стране. Александр Моор ответил, что из соседних регионов приезжает много и медработников, и других специалистов. В области стараются создать благоприятные условия для всех.

Активно развивается сфера строительства жилья. «В 2022 году мы установили исторический рекорд за всю историю по вводу жилья: получилось 1,4 квадратных метра на человека, и это третий результат в Российской Федерации», – отметил Александр Моор. В 2023-м планируется досрочное завершение программы расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.

Губернатор рассказал президенту о благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры области:

«За эти пять лет мы благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств, больше 500 спортивных площадок, больше 600 детских площадок. Построили за пять лет 30 детских садов, три в этом году введём, 24 школы, ещё шесть в этом году введём».

В области планово идет развитие системы здравоохранения, при этом особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи. «За эти пять лет мы построили 69 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатории, новые поликлиники, открыли пять центров амбулаторной онкологической помощи и 17 центров лечения хронической сердечной недостаточности. В целом, как Вы отметили, высокая обеспеченность врачами».

Президент позитивно оценил результаты развития Тюменской области, отметив необходимость активно выявлять проблемные зоны, над которыми надо работать.