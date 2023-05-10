Специалисты службы занятости Тюменской области готовятся к участию во всероссийском конкурсе

Специалисты службы занятости Тюменской области во второй раз примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения.

На региональном этапе есть возможность представить свои лучшие практики в трех номинациях: «Лучший Центр занятости населения Тюменской области», «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший проект». Специалисты покажут свое мастерство в категориях: «Лучший кадровый консультант», «Лучший карьерный консультант» и «Лучший профконсультант».

В середине июня будут подведены итоги регионального этапа конкурса, победители которого представят область на федеральном этапе.

Тюменская область входит в число 16 пилотных регионов РФ, где с 2019 года началась модернизация службы занятости населения. Практики работы тюменской службы занятости перенимают другие регионы.

Отделение кадрового центра «Работа России» Тобольска и Тобольского района в 2022 году стало призером на Всероссийском конкурсе в сфере занятости населения. Оно заняло третье место в номинации «Лучший Центр занятости населения России».

Коллектив отделения постоянно ищет новые подходы в оказании услуг и совершенствует свои сервисы. В этом году специалисты разработали и внедрили новый сервис «Видеовакансия», который был высоко оценен работодателями.