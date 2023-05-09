19 человек погибли при пожарах в Курганской области

В Курганской области при пожарах погибли 19 человек. Об этом со ссылкой на медицинские службы региона пишет ТАСС.

«Число погибших достигло 19. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказал собеседник агентства. Больше всего погибших приходится на деревню Юлдус, уточняет агентство.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что приуроченные к 9 мая праздничные мероприятия пройдут в усеченном формате, не будет салюта и парада.

Режим ЧС на территории Курганской области в связи с пожарами ввели 7 мая. В воскресенье Шумков призвал жителей регионов эвакуироваться самостоятельно в случае угрозы пожара. Семьям погибших при пожарах пообещали выплаты в размере 1 млн рублей.