С 16 по 18 мая в Тюмени пройдет чемпионат «Абилимпикс»

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Тюмени с 16 по 18 мая.

Уже восьмой год Тюменская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс», которое является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение не только способствует развитию инклюзивного общества, но и создает основу для адаптивных программ системы профессионального образования.

Основной площадкой соревнований станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий. В чемпионате примут участие 70 школьников от 14 лет, 105 студентов и 65 специалистов. Оценивать выполнение конкурсных заданий будут представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов – всего 190 экспертов.

В дни проведения чемпионата пройдет очередное заседание Молодежного совета «Абилимпикс» Тюменской области и будет организована деловая программа. На диалоговой площадке представители органов власти и делового сообщества обсудят основные тенденции и механизмы межведомственного сопровождения вопросов занятости и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также состоится выставка, на которой будут представлены изделия, изготовленные людьми с инвалидностью.

Организаторами VIII регионального чемпионата «Абилимпикс» выступают Тюменский колледж производственных и социальных технологий и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».