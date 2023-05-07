В Тюмени открылся новый пункт отбора на военную службу по контракту

Губернатор Александр Моор оценил работу открывшегося в Тюмени нового пункта отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба главы области.

Помещение пункта качественно отремонтировано, здесь просторно, есть необходимое оборудование и созданы комфортные условия для работы, отметил губернатор. Чтобы сделать процедуру приема еще более быстрой и удобной, он поручил обеспечить в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы.

Военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков доложил губернатору, что инструкторы пункта работают без выходных: «Они помогают гражданам пройти всю процедуру приема на военную службу по контракту, от написания заявления до зачисления в списки воинской части. От момента подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит не более трех дней».

Новый пункт может принимать одновременно до 20 кандидатов на военную службу. Каждый из них проходит психологическое тестирование и проверку состояния здоровья.

Кандидаты, которые выбрали службу в подразделениях Тюменской области «Сибирь», «Тайга» и «Тобол», получают единовременную выплату, установленную по инициативе губернатора, в размере 100 тысяч рублей. При заключении контракта на год военнослужащие получают единовременную выплату от Минобороны РФ – 195 тысяч рублей. В зависимости от воинского звания и занимаемой должности ежемесячное денежное довольствие составляет от 204 до 242 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых задач в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.