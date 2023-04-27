​В XXII Молодежных Дельфийских играх приняли участие 63 представителя Тюменской области

Четыре медали завоевала команда Тюменской области на XXII Молодежных Дельфийских играх России в первые дни соревнований. В состязаниях, проходивших в Саратове 21-26 апреля, Тюменскую область представляли 63 человека. Они боролись за победу в 21 номинации, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Всего в Дельфийских играх представлено 54 номинации по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества, таких как фортепиано, театр, народный танец, цирк, эпидемиология и биоинформатика, искусство воспитания, дизайн одежды, научно-популярный видеоблогинг и пр.

В копилке сборной Тюменской области – одна золотая, одна серебряная и две бронзовых медали. Золотой медали в номинации «Эпидемиология и биоинформатика» удостоена команда студентов ТюмГУ Давида Агабалаева, Данила Вахитова и Светланы Рыкалиной. Артём Брицкий завоевал серебро в номинации «Классическая гитара». Самый младший среди участников номинации «Баян/аккардеон» Юрий Меньшиков получил бронзовую медаль. Дарья Матвеева завоевала бронзу, став трёхкратной победительницей игр в номинации «Цирковое искусство», а цирковая студия «Икар» была отмечена дипломом.

Также дипломы XXII Молодежных Дельфийских игр получили: Михаил Дворников – «Классическая гитара», Полина Сюткина и Полина Харитонова – «Эстрадное пение», фольклорный ансамбль «РадовестЪ» – «Ансамблевое народное пение».

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила: «На протяжении четырех лет Тюменская область входит в десятку лидеров дельфийского рейтинга регионов. За эти годы по всероссийским Дельфийским играм у нас 30 медалей, из них девять золотых и 10 серебряных».