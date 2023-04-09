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​Школьники Тюменской области примут участие в детском дне Культурно-образовательного форума

На Культурно-образовательном форуме в Тюмени пройдет детский день

​Школьники Тюменской области примут участие в детском дне Культурно-образовательного форума
Фото: admtyumen.ru

13 апреля в Тюмени впервые пройдет детский день Культурно-образовательного форума. В Музейном комплексе им. Словцова 80 школьников из всех муниципальных образований Тюменской области послушают лекции, примут участие в практических занятиях и проектной деятельности.

Учеников в возрасте от 14 до 18 лет ждут занятия по четырём направлениям: театр, музыка, медиа и изобразительное искусство. После этого эксперты форума проведут занятия по основам проектирования, упаковке продукта, финансам и продвижению. Завершится образовательный день защитой проектов, лучший из которых представит регион на Всероссийском Детском культурном форуме в Москве.

Организатором события выступает департамент культуры Тюменской области. Директор департамента Елена Майер прокомментировала предстоящее мероприятие: «Мы стремимся, чтобы детский день Культурно-образовательного форума не был похож на обычный учебный день. Поэтому помимо интеллектуальных компетенций предложим ребятам проработать навыки управления и общения. Нам удалось объединить первоклассных мастеров, интересных личностей, общение с которыми, впечатлит новое поколение».

Спикерами детского дня станут сооснователь агентства «Команда+1» и стартапа «Темза» Максим Шелунцов, создатель «Международного клуба театральных менеджеров» Евгения Карпанина, эксперт проекта «Инклюзивный музей» ИКОМ России Елена Шарова, директор театра «Мимикрия» Полина Захарова, директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев и многие другие.


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09 апреля в 08:42, просмотров: 856, комментариев: 0
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