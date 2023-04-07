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​В Тюменской области продолжают устранять цифровое неравенство

В 37 селах и деревнях Тюменской области появится быстрый мобильный интернет

​В Тюменской области продолжают устранять цифровое неравенство
Фото: admtyumen.ru

В 2023 году базовые станции 4G LTE появятся в 37 малых населенных пунктах Тюменской области. Жители поселений получат доступ к интернету, сообщает региональный департамент информатизации.

Очередность подключения сел и деревень к интернету, согласно федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», устанавливается путем открытого голосования. В этом году интернет появится у жителей Тобольского, Ярковского, Армизонского, Юргинского, Вагайского, Викуловского, Нижнетавдинского, Ишимского, Исетского и Аромашевского муниципальных образований.

«В Тюменской области успешно продолжается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Благодаря ему жители малых сел и деревень юга Тюменской области получают доступ к цифровым сервисам, электронным государственным услугам и онлайн-общению, –сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. – Это важная составляющая информационной инфраструктуры, и мы продолжаем её улучшать вместе с жителями региона, которые активно участвуют в голосовании за населенные пункты на портале госуслуг. В 2022 году в нем приняло участие более 7 тысяч человек».

До 2030 года в рамках программы планируется провести доступную мобильную связь в 498 населённых пунктах Тюменской области.


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07 апреля в 08:48, просмотров: 888, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
07 апреля в 12:02
Лучше бы устраняли социально-экономическое неравенство между городом и селом.

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