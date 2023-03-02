В Тюменской области на треть сократилось число безработных

На состоявшемся в Тюмени заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций власти оценили состояние рынка труда в Тюменской области.

Численность безработных в регионе сократилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет сейчас 3 тысячи 167 человек. Об этом доложил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Ситуация на региональном рынке труда стабильна – показатели безработицы остаются на минимальных значениях. Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составляет 0,4 процента, это ниже среднего показателя по Российской Федерации. В органы региональной службы занятости населения работодатели предоставили более 17 тысяч вакансий. В дептруда отмечают, что благоприятная ситуация на рынке труда является результатом масштабной комплексной межведомственной и межотраслевой работы.

«Показатели, достигнутые в регионе, соответствуют общероссийской тенденции, о которой говорил глава нашего государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Западу не удалось разрушить нашу экономику. Но это не значит, что можно расслабиться», – заявил губернатор Александр Моор. Он поставил задачу внимательно наблюдать за ситуацией в регионе и тщательно анализировать возможные риски, чтобы оперативно использовать меры поддержки бизнеса в случае необходимости.