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Социальный фонд РФ изменил контактный номер

Бывший Пенсионный фонд России сменил номер телефона

Социальный фонд РФ изменил контактный номер
Фото: ru.freepik.com

Социальный фонд РФ (бывший Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования) обновил номер контакт-центра. Теперь россияне смогут получить консультацию по новому номеру 8-800-1-00000-1. Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

«На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека», – рассказали в пресс-службе фонда.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 124, комментариев: 0
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