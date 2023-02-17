Кинг и Достоевский возглавили рейтинг самых издаваемых авторов в России в 2022 году

Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России по итогам 2022 года. Согласно отчету Российской книжной палаты, всего в прошлом году выпустили более 1,3 млн экземпляров книг Кинга, пишет РБК.

Вторую строчку занял Федор Достоевский с 916,2 тыс. экземпляров. Бронзу получила британская писательница Агата Кристи - 848 тыс. экземпляров. В первую пятерку также вошли немецкий писатель Эрих Мария Ремарк (718 тыс. экземпляров) и британский автор Джордж Оруэлл (693,5 тыс.).

На шестом месте рейтинга разместилась Дарья Донцова (543,5 тыс. экземпляров), на седьмом - Джейн Остин (509 тыс.), на восьмом - Михаил Булгаков (505,2 тыс.), на девятом - Нора Сакавич (500 тыс.), на десятом - Луиза Мей Олкотт (468,5 тыс.).

В детской литературе многолетним лидером остается Корней Чуковский. Следом идет британская писательница, автор книги «Призрак кошки» Холли Вебб. Закрывает тройку автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.